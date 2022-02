மாவட்ட செய்திகள்

மக்களை பற்றி சிந்திக்காத கட்சி அ.தி.மு.க. + "||" + The party that does not think about the people is the AIADMK

