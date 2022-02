மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் கலெக்டர் சமீரன் மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் வாக்களித்தனர். + "||" + Collector and political party figures who voted in Coimbatore

கோவையில் கலெக்டர் சமீரன் மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் வாக்களித்தனர்.