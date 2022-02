மாவட்ட செய்திகள்

3,860 போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கிறது. தேர்தல் முடிவுகள் உடனுக்குடன் கிடைக்க சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது என்று கலெக்டர் சமீரன் கூறினார் + "||" + Special arrangements for immediate availability of election results

