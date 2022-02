மாவட்ட செய்திகள்

தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய இந்த மாதம் 28-ந்தேதி கடைசி நாள்: தோட்டக்கலைத்துறை + "||" + This month 28th is Last date to insure horticultural crops : Chengalpattu District Deputy Director of Horticulture

தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய இந்த மாதம் 28-ந்தேதி கடைசி நாள்: தோட்டக்கலைத்துறை