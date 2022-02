மாவட்ட செய்திகள்

வாளையாறு அருகே 1¼ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது + "||" + 10 tonnes of ration rice was seized near Valayaru.

வாளையாறு அருகே 1¼ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது