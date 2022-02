மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அறிவொளி நகரில் 5 வயது சிறுவனை அடித்து கொடுமைப் படுத்திய வீடியோ வைரல் ஆனதால் அவருடைய தந்தை கைது செய்யப்பட்டார் + "||" + The father who beat and abused a 5-year-old boy

