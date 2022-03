மாவட்ட செய்திகள்

சிக்கராயபுரம் கல்குவாரி குட்டையில் டன் கணக்கில் கொட்டப்படும் குப்பைகள் + "||" + Tons of rubbish dumped in the Sikkarayapuram quarry; Risk of groundwater damage

சிக்கராயபுரம் கல்குவாரி குட்டையில் டன் கணக்கில் கொட்டப்படும் குப்பைகள்