மாவட்ட செய்திகள்

11 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் போராட்டம் + "||" + Ration shop workers protest in the lower part of Chennai, emphasizing 11-point demands

11 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் போராட்டம்