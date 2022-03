மாவட்ட செய்திகள்

பிரதான குழாயின் தரம் பரிசோதிக்கும் பணி காரணமாக காசிமேடு பகுதிகளில் குடிநீர் நிறுத்தம் + "||" + Drinking water outage in Old Washermenpet, Kasimedu areas due to quality inspection work of main pipe

பிரதான குழாயின் தரம் பரிசோதிக்கும் பணி காரணமாக காசிமேடு பகுதிகளில் குடிநீர் நிறுத்தம்