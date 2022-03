மாவட்ட செய்திகள்

வடசென்னை பகுதியில் 4 நாட்கள் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம்; புழலில் இருந்து தண்ணீர் வழங்க மாற்று ஏற்பாடு + "||" + 4-days drinking water cut in North Chennai; Alternative arrangement to supply water from the Puzhal

வடசென்னை பகுதியில் 4 நாட்கள் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம்; புழலில் இருந்து தண்ணீர் வழங்க மாற்று ஏற்பாடு