மாவட்ட செய்திகள்

சுங்கத்துறை அதிகாரி போல் நடித்து பெண் டாக்டரிடம் ரூ.8 லட்சம் பறிப்பு + "||" + Rs 8 lakh extortion from female doctor pretending to be a customs officer

சுங்கத்துறை அதிகாரி போல் நடித்து பெண் டாக்டரிடம் ரூ.8 லட்சம் பறிப்பு