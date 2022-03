மாவட்ட செய்திகள்

போலாம் ரைட் என்ற நிகழ்ச்சியில் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுடன் பஸ்சில் பயணம் செய்த கலெக்டர் சமீரன் மதிய உணவை சேர்ந்து சாப்பிட்டார் + "||" + Collector who traveled by bus with government school students

