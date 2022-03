மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவாணி அணையின் நீர்மட்டத்தை கேரள அரசு குறைத்து உள்ளதால் பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அறிவுறுத்தி உள்ளார் + "||" + Water should be used sparingly

