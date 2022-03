மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ், பா.ஜனதாவில் சேருவது குறித்து இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை; முன்னாள் மந்திரி ஜி.டி.தேவேகவுடா பேட்டி + "||" + The Congress has not yet decided whether to join the BJP

காங்கிரஸ், பா.ஜனதாவில் சேருவது குறித்து இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை; முன்னாள் மந்திரி ஜி.டி.தேவேகவுடா பேட்டி