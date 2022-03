மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அருகே சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதி கல்லூரி மாணவர் பலி + "||" + A college student was killed when his motorcycle collided with a lorry parked on the roadside near Tiruvallur

திருவள்ளூர் அருகே சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதி கல்லூரி மாணவர் பலி