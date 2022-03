மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பயன்பாடுகளை தடுக்க மஞ்சப்பை குறித்து மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் + "||" + Students should be made aware of jaundice to prevent plastic applications

பிளாஸ்டிக் பயன்பாடுகளை தடுக்க மஞ்சப்பை குறித்து மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்