மாவட்ட செய்திகள்

கல்பாக்கத்தில் உள்ள இந்திரா அணு ஆராய்ச்சி மையம் தினந்தோறும் 40 மெகாவாட் முழு மின் உற்பத்தி செய்து சாதனை + "||" + The Indira Atomic Research Station at Kalpakkam has a record power generation of 40 MW per day

