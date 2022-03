மாவட்ட செய்திகள்

75-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பல்துறை பணி விளக்க கண்காட்சி நிறைவு - கலெக்டர் பங்கேற்பு + "||" + Closing of the Versatile Work Demonstration Exhibition held on the occasion of the 75th Independence Day - Collector Participation

75-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பல்துறை பணி விளக்க கண்காட்சி நிறைவு - கலெக்டர் பங்கேற்பு