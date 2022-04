மாவட்ட செய்திகள்

சொத்து வரியை உயர்த்தி மக்கள் மனதில் மனச்சுமையை உருவாக்கிவிட்டனர்தி மு க மீது முன்னாள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் குற்றச்சாட்டு + "||" + Raising the property tax has created a burden on the minds of the people Former Minister MC Sampath accuses The Front

சொத்து வரியை உயர்த்தி மக்கள் மனதில் மனச்சுமையை உருவாக்கிவிட்டனர்தி மு க மீது முன்னாள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் குற்றச்சாட்டு