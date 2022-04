மாவட்ட செய்திகள்

மறைமலைநகர் அருகே காலில் மணல் மூட்டைகளை கட்டியபடி கிணற்றில் கொத்தனார் பிணம் + "||" + The Dead body was found in a well near Maraimalai Nagar

மறைமலைநகர் அருகே காலில் மணல் மூட்டைகளை கட்டியபடி கிணற்றில் கொத்தனார் பிணம்