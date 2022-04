மாவட்ட செய்திகள்

பில்லூர் 3-வது குடிநீர் திட்டத்துக்காக கட்டாஞ்சி மலைப் பகுதியில் சுரங்கம் அமைக்கும் பணி இன்னும் 20 நாட்களில் நிறைவு பெறும். கூடுதலாக 178 எம்எல்டி தண்ணீர் கிடைக்கும் என்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் ராஜகோபால் சுன்கரா தெரிவித்து உள்ளார் + "||" + The construction of the tunnel at Katanchi Hill was completed in 20 days

