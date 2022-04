மாவட்ட செய்திகள்

அதிக ஒலி எழுப்பியதை தட்டிக் கேட்டதால் ஆத்திரம் அடைந்து பொதுமக்களை டிரைவர், கண்டக்டர் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

The bus driver, conductor who attacked the public

