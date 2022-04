மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவு பகுதியில் பலத்த மழை சூறாவளி காற்றால் தென்னை மரங்கள் சாய்ந்தன + "||" + Coconut trees were uprooted by heavy rains and cyclone winds in the Kinathukadavu area

கிணத்துக்கடவு பகுதியில் பலத்த மழை சூறாவளி காற்றால் தென்னை மரங்கள் சாய்ந்தன