மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான தலைமை அலுவலகம் - அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் + "||" + Head Office for the International Chess Olympiad in Mamallapuram - Minister opens

மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான தலைமை அலுவலகம் - அமைச்சர் திறந்து வைத்தார்