மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் தடுப்புச்சுவரில் காா் மோதியதில் பீஸ்ட் படம் பார்க்க சென்ற விஜய் ரசிகர் பலி 3 பேர் படுகாயம் + "||" + In Coimbatore 3 Vijay fans who went to watch the movie Beast were killed and 3 others were injured when a cow collided with a barrier

