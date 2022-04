மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவு பகுதியில் சூறாவளிக்காற்றுடன் மழை170 தென்னை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன + "||" + Rain with hurricane force winds in Kinathukadavu area 170 coconut trees were felled

கிணத்துக்கடவு பகுதியில் சூறாவளிக்காற்றுடன் மழை170 தென்னை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன