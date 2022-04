மாவட்ட செய்திகள்

பல ஆண்டுகளாக செங்கல்சூளையில் கொத்தடிமையாக இருந்த 300 பேர் அரசின் உதவியால் முதலாளி ஆனார்கள் + "||" + 300 people who had been in bondage to the brick kiln for many years became employers with the help of the government

