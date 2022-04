மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விவசாயத்தை முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்து சென்று உள்ளதாக இலவச மின் இணைப்பு பெற்ற விவசாயிகள் கருத்து தெரிவித்தனர். + "||" + MK Stalin has taken agriculture to the path of progress

