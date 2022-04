மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் விபத்து காரணமாக ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் 40 சதவீதம் குறைந்தது + "||" + Accidental deaths in Tamil Nadu have been reduced by 40 percent

தமிழகத்தில் விபத்து காரணமாக ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் 40 சதவீதம் குறைந்தது