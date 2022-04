மாவட்ட செய்திகள்

சுல்தான்பேட்டையில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக தோட்டக் கலைத் துறை அலுவலக நுழைவுவாயில் சுவர் இடித்து விழுந்தது. மேலும் கட்டிடம் பழுதானதால் ஊழியர்கள் அச்சம் அடைந்து உள்ளனர் + "||" + The wall of the horticultural office collapsed

சுல்தான்பேட்டையில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக தோட்டக் கலைத் துறை அலுவலக நுழைவுவாயில் சுவர் இடித்து விழுந்தது. மேலும் கட்டிடம் பழுதானதால் ஊழியர்கள் அச்சம் அடைந்து உள்ளனர்