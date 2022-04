மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவு அருகே ஏடிஎம் கார்டை புதுப்பிப்பதாக கூறி தொழிலாளியிடம் பணம் மோசடி + "||" + ATM near Kinathukadavu Money laundering by claiming to renew card

கிணத்துக்கடவு அருகே ஏடிஎம் கார்டை புதுப்பிப்பதாக கூறி தொழிலாளியிடம் பணம் மோசடி