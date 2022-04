மாவட்ட செய்திகள்

பட்டா வழங்கியும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் அங்கு குடியேற பொதுமக்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் + "||" + Public reluctant to settle due to lack of basic amenities

பட்டா வழங்கியும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் அங்கு குடியேற பொதுமக்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்