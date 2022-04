மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவில் மேம்பாலத்தின் கீழ் மின்விளக்குகள் எரியாத தால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் விபத்து அபாயம் இருப்பதால பொதுமக்கள் அச்சப்படுகின்றனர் + "||" + Motorists suffer due to lack of lights under the flyover

