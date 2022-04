மாவட்ட செய்திகள்

கிட்டசூராம்பாளையத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடுகள் ஒதுக்கீடு பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்று குடிசை மாற்று வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் + "||" + You can apply for a placement in the apartment

