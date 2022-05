மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவு ரெயில் நிலைய பகுதியை சேலம் கோட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும் + "||" + The Kinathukadavu railway station should be connected to the Salem line

கிணத்துக்கடவு ரெயில் நிலைய பகுதியை சேலம் கோட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும்