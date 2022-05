மாவட்ட செய்திகள்

கூடுவாஞ்சேரியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ரூ.10 கோடி அரசு ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு + "||" + Recovery of Rs 10 crore government-occupied land owned by the municipality in Guduvancheri

கூடுவாஞ்சேரியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ரூ.10 கோடி அரசு ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீட்பு