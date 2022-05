மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்பு முகாம் நாளை நடைபெறும்- கலெக்டர் + "||" + Private sector employment camp to be held tomorrow in Chengalpattu district- Collector

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்பு முகாம் நாளை நடைபெறும்- கலெக்டர்