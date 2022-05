மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து பெண் உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Two people, including a woman, were killed when a tree fell on their car

