திமுக அரசின் ஓராண்டு நிறைவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தெலுங்கானா மாநில கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் திராவிட மாடல் என்பதைவிட திராவிட மாதிரி என முழுமையாக தமிழில் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்றார்