உக்கடம் மேம்பாலத்தின் குறுக்கே செல்லும் உயர் அழுத்த மின்கம்பிகளை தரையில் பதிக்கும் பணி தொடங்கி உள்ளது + "||" + Work began on laying the high-voltage power line to the ground

