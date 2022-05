மாவட்ட செய்திகள்

நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + Strict action if pavement occupation is not removed

நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை