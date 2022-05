மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர் சிக்கினார் + "||" + The youth was caught breaking the glass of a government bus

அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர் சிக்கினார்