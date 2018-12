தேசிய செய்திகள்

ஆண்டிராய்டு மொபைல் போன் பயனாளர்களுக்கு பிக்சர் இன் பிக்சர் என்ற புதிய வசதி அறிமுகம் + "||" + WhatsApp for Android gets Picture-in-Picture feature for all users

ஆண்டிராய்டு மொபைல் போன் பயனாளர்களுக்கு பிக்சர் இன் பிக்சர் என்ற புதிய வசதி அறிமுகம்