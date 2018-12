தேசிய செய்திகள்

மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த சட்டம் வேண்டும் மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் சொல்கிறார் + "||" + People have to act to control the population Central minister Giriraj Singh says

மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த சட்டம் வேண்டும் மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் சொல்கிறார்