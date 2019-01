தேசிய செய்திகள்

அடுத்த முறை பாஜக வெற்றி பெற்றால் தேர்தல் முறையையே ஒழித்துக்கட்டிவிடும்- அரவிந்த கெஜ்ரிவால் + "||" + Just like Hitler’: Arvind Kejriwal alleges BJP could abolish polls if it wins in 2019

அடுத்த முறை பாஜக வெற்றி பெற்றால் தேர்தல் முறையையே ஒழித்துக்கட்டிவிடும்- அரவிந்த கெஜ்ரிவால்