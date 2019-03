தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் நவீன் பட்நாயக் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் + "||" + Naveen Patnaik to contest from Hinjili and Bijepur assembly constituencies in Odisha

ஒடிசாவில் நவீன் பட்நாயக் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்