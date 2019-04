தேசிய செய்திகள்

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் பெண்களுக்கான 8 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோயுள்ளன; அப்சரா ரெட்டி + "||" + IT raids on the residence of DMK leader Durai Murugan is politically motivated; Apsara Reddy

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் பெண்களுக்கான 8 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோயுள்ளன; அப்சரா ரெட்டி