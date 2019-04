தேசிய செய்திகள்

கடனை செலுத்த முடியாத விவசாயிகளை சிறைக்கு அனுப்பமாட்டோம் -ராகுல் காந்தி + "||" + If Congress voted to power, indebted farmers will not be sent to jails Rahul Gandhi

கடனை செலுத்த முடியாத விவசாயிகளை சிறைக்கு அனுப்பமாட்டோம் -ராகுல் காந்தி