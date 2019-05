தேசிய செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் கொண்டு சென்றபோது வெடிபொருட்கள் வெடித்து 3 பேர் சாவு + "||" + Three people were killed and explosives exploded while on a motorbike

மோட்டார் சைக்கிளில் கொண்டு சென்றபோது வெடிபொருட்கள் வெடித்து 3 பேர் சாவு