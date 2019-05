தேசிய செய்திகள்

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் 5 கிலோ மீட்டர் தூரம் நீந்தி 5 வயது சிறுமி புதிய சாதனை + "||" + A 5 year old girl has a new record of 5km away from the Marina coast of Chennai

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் 5 கிலோ மீட்டர் தூரம் நீந்தி 5 வயது சிறுமி புதிய சாதனை